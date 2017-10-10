Нужно на ubuntu установить apache,php,mod_rewrite

Постоянно ставлю сервера с данным набором и тут вот в друг сегодня 4 разных сервера в разных хостинг компаниях и нигде не могу избавиться от проблемы

ставлю апач, php и модуль mod_rewrite

sudo apt-get update

sudo apt-get install apache2

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt

service apache2 restart

После этого на ссылки типа mod_rewrite выдает 404 ошибку

добавляю в apache2.conf

Options Indexes FollowSymLinks

AllowOverride All

Добавляю в 000-default.conf

DocumentRoot /var/www/html

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews

AllowOverride All

Require all granted

и всё падает

не могу понять в чем дело уже- 3 часа убил

Нужно поковырять сервер и написать где я затупил