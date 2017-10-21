Настроить почту

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок135 просмотров

На корпоративную почту gmail, которая привязана к доменному имени адрес сайта@gmail.com нужно настроить отправку сообщений с сайта.

Сейчас вся почта приходит на почту хостинга, где размещен сайт. 

Пишите кто уже имел дело с гугл почтой.

Детали в в личку.

Настройка почты
8 лет назад
el_mira
38 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

mefish
Виктор 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Виктор - ответственный исполнитель, способный быстро решить поставленную задачу. На связи. Не пропадает. Отвечает на все вопросы. Спасибо!
Хороший заказчик, работу сдал, сразу получил оплату + отзыв, рекомендую !

Заявки фрилансеров

mefish
Виктор 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад