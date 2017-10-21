Настроить почту

На корпоративную почту gmail, которая привязана к доменному имени адрес сайта@gmail.com нужно настроить отправку сообщений с сайта.

Сейчас вся почта приходит на почту хостинга, где размещен сайт.

Пишите кто уже имел дело с гугл почтой.

Детали в в личку.