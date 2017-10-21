Здравствуйте. Сайт www.voskovki.com Возникли проблемы, связанные с нагрузкой на сервер. Помогите решить. Техподдержка хостинга: "На вашем сайте было зафиксировано серьёзное превышение лимитов по нагрузке. График нагрузки на аккаунт вы ...
Настроить почту
На корпоративную почту gmail, которая привязана к доменному имени адрес сайта@gmail.com нужно настроить отправку сообщений с сайта.
Сейчас вся почта приходит на почту хостинга, где размещен сайт.
Пишите кто уже имел дело с гугл почтой.
Детали в в личку.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужна консультация от эксперта в настройке статического iP адреса. Т.е. мне нужен FAQ как поменять iP адрес на другой (где его взять? Возможно ли арендовать или купить у каких-то провайдеров?).Системное администрирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Приветсвую друзья, имеется скрипт VBS для запуска нескольких потоков TOR в связке с Privoxy. Задача: Переписать под Bash и адаптировать для Centos 7Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
требуется собрать роутер на основе nix системы. работа должна осушествляться след. образом: имеем 3 интерфейса: 1. моб инет (3-4G) 2. openvpn 3. локальная сеть подключаемся к моб инету, соединяемся ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Добрый день! Требуется настройка почтового сервера, чтобы письма не попадали в спам. Вот тест https://www.mail-tester.com/web-jt6feСистемное администрирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо добавить на сайт счетчики яндекс-метрики и яндекс-вебмастер.Системное администрированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $4
Постоянно ставлю сервера с данным набором и тут вот в друг сегодня 4 разных сервера в разных хостинг компаниях и нигде не могу избавиться от проблемы ставлю апач, php и модуль mod_rewrite sudo ...Системное администрирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ В Ubuntu Desktop ИМЕННО ДЕСКТОП НЕ СЕРВЕР требуется настройка VPS на Kubuntu 14.04 Desktop (64 bits) система установлена нужна настрока самого десктопа для юсера с машиной ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
не размещаются сообщения пишет ошибку Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function eregi() in /home/p453193/www/doska.eskortrai.net/gb_sign.php:108 Stack trace: #0 /home/p453193/www/doska.eskortrai.net/gb_sign.php(16): getBrowser('Mozilla/5.0 (Wi...') #1 {main} thrown in /home/p453193/www/doska.eskortrai.net/gb_sign.php on line 108Системное администрирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
У нас есть сервис. Сервис реализован на базе .NET 4.5. Состоит из.: 1. Web-часть (пользовательская и админская панели, а также API). 2. Распределенная система для обработки запросов API. Реализована ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт7 лет назад