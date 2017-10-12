VBS переписать в Bash

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка89 просмотров

Приветсвую друзья, имеется скрипт VBS для запуска нескольких потоков TOR в связке с Privoxy.

Задача:

Переписать под Bash и адаптировать для Centos 7

CentOS
8 лет назад
Ilekor
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

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