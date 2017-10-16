Оптимизация сайта для снижения нагрузки на сервер

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Завершен4 заявки185 просмотров

Здравствуйте. Сайт www.voskovki.com

Возникли проблемы, связанные с нагрузкой на сервер. Помогите решить.

Техподдержка хостинга:

"На вашем сайте было зафиксировано серьёзное превышение лимитов по нагрузке.

График нагрузки на аккаунт вы можете наблюдать в панели управления вашего аккаунта, раздел Статистика.

Для противодействия нагрузке мы немного изменили настройки веб-сервера таким образом, чтобы без поддержи Cookie (и Javascript) клиенты не могли заходить на сайт и генерировать нагрузку. Естественно, в исключения добавлены поисковые роботы Google, Yandex, SeoPult, Робокассы, а так же некоторые другие. Как правило, клиенты без поддержки

Cookie и Javascript - это боты. Поэтому на работе сайта у ваших обычных пользователей эти ограничения отражаться не должны.

Также было наложено ограничение на на POST-запросы, которыми, например, производится отправка логина и пароля для входа в админку. Чтобы сайт начал корректно работать, необходимо устранить причины повышенной нагрузки. В вашем случае имела место повышенная нагрузка на БД."

JavaScript
8 лет назад
Denis_Merkulov
Денис 
43 года
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
$75
1 день
Рекомендую Сергея. Проблему решил оперативно, сам списался с техподдержкой, а самое главное внушил уверенность, что ему можно доверять. И я не ошибся. Ура!
Отличный заказчик, приятный человек, постоянно на связи, проверка и оплата моментально! Рекомендую!

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micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад