Оптимизация сайта для снижения нагрузки на сервер

Здравствуйте. Сайт www.voskovki.com

Возникли проблемы, связанные с нагрузкой на сервер. Помогите решить.

Техподдержка хостинга:

"На вашем сайте было зафиксировано серьёзное превышение лимитов по нагрузке.

График нагрузки на аккаунт вы можете наблюдать в панели управления вашего аккаунта, раздел Статистика.

Для противодействия нагрузке мы немного изменили настройки веб-сервера таким образом, чтобы без поддержи Cookie (и Javascript) клиенты не могли заходить на сайт и генерировать нагрузку. Естественно, в исключения добавлены поисковые роботы Google, Yandex, SeoPult, Робокассы, а так же некоторые другие. Как правило, клиенты без поддержки

Cookie и Javascript - это боты. Поэтому на работе сайта у ваших обычных пользователей эти ограничения отражаться не должны.

Также было наложено ограничение на на POST-запросы, которыми, например, производится отправка логина и пароля для входа в админку. Чтобы сайт начал корректно работать, необходимо устранить причины повышенной нагрузки. В вашем случае имела место повышенная нагрузка на БД."