Настроить Kurento на Ubuntu server

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  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок167 просмотров

Необходимо настроить Kurento на Ubuntu server и SSL сертификат для него 

Ubuntu
8 лет назад
Showwood
Глеб 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров