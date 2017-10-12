Поправить работу почты на сайте OPEN CART

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Закрыт6 заявок131 просмотр

Добрый день.

Необходимо восстановить работу почтового ящика привязанного к сайту. так как клиентам не приходят уведомления на почту о статусе заказа. И при попытке отправить сообщение на ящик сайта - выходит ошибка. 

8 лет назад
binukolga
Ольга 
49 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров