Глобальное задание Имеется сервер с убунту, нужно: 1) Настроить почтовый сервер на сервере 2) Добавить поддержку получать письма через POP3 3) Настроить DKIM 4) Объяснить мне, как мне, при необходимости, ...
Bash скрипт для проверки nginx -t
Необходимо написать bash скрипт, который проверяет результат выполнения nginx -t(или /etc/init.d/nginx configtest)
Если в результате будет "nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed", то на email отправляется письмо.
Из-за отсутствия опыта, не могу понять почему результат (nginx -t) не заносится в переменную(переменная пустая).
Я уже делал похожий скрипт для проверки количества писем в
очереди(результат цифра). Проблем не возникло. А вот с nginx вообще не
получается.
Необходима помощь специалиста в bash-программировании.
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