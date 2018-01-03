Bash скрипт для проверки nginx -t

Необходимо написать bash скрипт, который проверяет результат выполнения nginx -t(или /etc/init.d/nginx configtest)

Если в результате будет "nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed", то на email отправляется письмо.

Из-за отсутствия опыта, не могу понять почему результат (nginx -t) не заносится в переменную(переменная пустая).

Я уже делал похожий скрипт для проверки количества писем в

очереди(результат цифра). Проблем не возникло. А вот с nginx вообще не

получается.

Необходима помощь специалиста в bash-программировании.