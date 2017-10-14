Настроить правильный ответ сервера ошибки 404 (Joomla)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок165 просмотров

Добрый день! Нужно помочь настроить правильный ответ сервера ошибки 404. Движок Joomla. Хочу сделать самостоятельно, чтобы знать на будущее, если понадобится. Нужно совместно настроить. 

Joomla
8 лет назад
Batruha
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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