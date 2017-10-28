Настроить комп как сервер

Всем привет!

Есть комп, подключен через wi-fi точку к сети со статичным IP адресом (к роутеру с интернет доступом).

Стоит Win7 и teamviewer

Нужно настроить RDP, открыть 9000 порт для обращения к компьютеру.

(вообще надо программу мастер тур настроить, но первичная задача – доступ к компьютеру из вне получить как к серверу)