Настроить комп как сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок210 просмотров

Всем привет! 

Есть комп, подключен через wi-fi точку к сети со статичным IP адресом (к роутеру с интернет доступом). 

Стоит Win7 и teamviewer 

Нужно настроить RDP, открыть 9000 порт для обращения к компьютеру. 

(вообще надо программу мастер тур настроить, но первичная задача – доступ к компьютеру из вне получить как к серверу)

8 лет назад
ostiger
Олег 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$20
1 день
Дмитрий оперативно помог с реализацией задачи. Подсказал наилучшее решение. Очень приятно сотрудничать! Рекомендую как профессионала своего дела!
Олег отличный заказчик, постановка задачи, оплата, общение. Надеюсь на сотрудничество.

Заявки фрилансеров

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад