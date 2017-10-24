Удаленный разработчик Solidity для вывода проекта на pre-ICO

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Нам требуется разработчик или команда на удаленку  для вывода Blockchain проекта на pre-ICO, потом ICO .  Задачи следующие:   - Инфраструктурная часть, Серверы с кошельками, клиенты для работы с RPC Ethereum,  - Выпуск токена, Составление смарт-контракта в соответствии с ТЗ . - Раздел Веб сайта для покупки . Страницы c интеграцией с клиентами Ethereum (MetaMask или другими.)  - Интерактивная часть отображения собранных средств/кошельков, работа с RPC Ethereum  - Личный кабинет / авторизация / регистрация минимальный дизайн  

Solidity
8 лет назад
java6241
Медушин 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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