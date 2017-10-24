Удаленный разработчик Solidity для вывода проекта на pre-ICO

Нам требуется разработчик или команда на удаленку для вывода Blockchain проекта на pre-ICO, потом ICO . Задачи следующие: - Инфраструктурная часть, Серверы с кошельками, клиенты для работы с RPC Ethereum, - Выпуск токена, Составление смарт-контракта в соответствии с ТЗ . - Раздел Веб сайта для покупки . Страницы c интеграцией с клиентами Ethereum (MetaMask или другими.) - Интерактивная часть отображения собранных средств/кошельков, работа с RPC Ethereum - Личный кабинет / авторизация / регистрация минимальный дизайн