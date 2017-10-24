Настроить связку Redmine+Git на VPS

Добрый день,

на сервере с CentOS 7 надо настроить связку Redmine+Git.

1. Важно, чтобы после добавления нового проекта в Redmine, автоматически создавался репозиторий git на сервере и привязывался к проекту в Redmine. Допустим в Redmine добавляется проект ABC, то в Git автоматически должен создаваться пустой репозиторий для проекта abc. Git репозиторий находится на том же сервере.

2. Redmine должен следить за коммитами git и выводить информацию о коммитах во вкладку Репозитории в проекте, как обычно.

3. Redmine автоматически отправляет письма (из коробки)

4. Когда в Redmine закрывается проект, то репозиторий тоже закрывается.

5. При добавлении нового пользователя в Redmine, ему автоматически добавляется доступ в Git с теми же логином/паролем, что и доступ в Redmine. При удалении пользователя из Redmine - удаляется и доступ в Git (тоже должно быть в коробке)

6. Юзер имеет доступ только к тем репозиториям, к проектам которых он добавлен в Redmine (тоже должно работать из коробки)

Спасибо.