lexusss

Сергей lexusss

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Не запускается mysql сервер на VPS
DebianMySQL
Отличный заказчик. Доступы предоставлены, проверка моментально! Рекомендую!
Сергей очень быстро отозвался на эту работу и сразу же приступил к выполнению несмотря на позднее время суток. Все ошибки быстро исправил, все по делу, молодец. Рекомендую!
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