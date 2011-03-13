Ребята, необходимо сделать WP тему из готовой верстки. По функционалу все просто: пара CF7 форм ACF и вывод данных из ACF шорткодом в wysiwyg Newsletter подписка Детали в ...
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Добрый день, на сервере с CentOS 7 надо настроить связку Redmine+Git. 1. Важно, чтобы после добавления нового проекта в Redmine, автоматически создавался репозиторий git на сервере и привязывался к проекту в ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Друзья, требуется обновить php с версии 5.4.45 до 5.5.9 на сервере debian, все предельно просто. Спасибо.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Всем привет. Остановился MySQL сервер на VPS и ни в какую не хочет запускаться. Нужен спец, чтобы вернуть сервер в рабочее состояние. Панель - IPS Manager ОС - Debian Спасибо.Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо продвижение сайта в топ Google на Западе. Сайт - предоставление услуг. Yandex - не интересует, т.ч. если Вы специалист по Яндексу, но не разбираетесь в тонкостях оптимизации для Google - пожалуйста, не присылайте ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток, ищу html/css верстальщика веб-сайтов. Требуется сделать верстку готового psd дизайна, кросс-браузерность, html5/css3, media queries. Своевременная оплата гарантируется. Дальнейшие детали в личной переписке. Спасибо.HTML-верстка29 заявокЗакрыт10 лет назад
Для удаленной работы ищу хорошего разработчика скриптов на JQuery. оплата попроектная, скрипты в основном стандартные, с небольшой кастомизацией. Пишите в ПМ расценки за час работы, если есть интересные примерны кастомного жс-а ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Для удаленной работы ищу хорошего html/css верстальщика. Предоставляю стабильный постоянный поток заказов. Требования: 1. выполнять работу качественно и в срок 2. быть доступным в скайпе в течении рабочего ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Ищу специалиста для имплементации готового html шаблона в CMS Wordpress. подробности и цены в PM. Спасибо.Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад