Вывести AV сигнал с камеры GOPRO4 через 30пиновый разъём.

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Требуется вывести AV сигнал и завести внешнее питание у камеры GOPRO4 через 30пиновый разъём .

Имеется камера, есть разъёмы.

Можно сделать это и через USB порт, но система должна входить в бокс.

8 лет назад
guest_15089289806409
8 лет в сервисе
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7 лет назад

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