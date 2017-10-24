Нам требуется разработчик или команда на удаленку для вывода Blockchain проекта на pre-ICO, потом ICO . Задачи следующие: - Инфраструктурная часть, Серверы с кошельками, клиенты для работы с RPC Ethereum, - Выпуск токена, Составление смарт-контракта ...
Вывести AV сигнал с камеры GOPRO4 через 30пиновый разъём.
Требуется вывести AV сигнал и завести внешнее питание у камеры GOPRO4 через 30пиновый разъём .
Имеется камера, есть разъёмы.
Можно сделать это и через USB порт, но система должна входить в бокс.
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