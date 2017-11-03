Требуется переустановить Confluence

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен4 заявки156 просмотров

Требутеся переустановить Confluence.

7 лет назад
monstr1k
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$15
1 день
Все отлично!
Спасибо за сотрудничество. Постановка задачи отличная.

Заявки фрилансеров

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад