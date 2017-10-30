Необходимо настроить цепочку из трех авт. писем в GetResponse

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка154 просмотра

Доброе утро! Есть цепочка из трех писем. Человек после подписки на мероприятие получает их. Необходимо загрузить все это в GetResponse и настроить периодичность отправления.

Ваши сроки и стоимость?

7 лет назад
fun_duk
Денис 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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