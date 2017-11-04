На моем сайте установлен плагин wp all import, ежедневно обновляю цены и остатки товаров из готового csv документа. Не могу разобраться как мне массово добавить на сайт множество товаров. Кто может показать как происходит этот ...
Установить/настроить MacOS на VirtualBox
Установить/настроить MacOS на VirtualBox (VirtualBox установлен на Win7 64). TeamViewer.
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