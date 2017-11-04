Нужен специалист по wp all import

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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На моем сайте установлен плагин wp all import, ежедневно обновляю цены и остатки товаров из готового csv документа. Не могу разобраться как мне массово добавить на сайт множество товаров. Кто может показать как происходит этот процесс?

WordPress
8 лет назад
guest_15099287142811
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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