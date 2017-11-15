Настроить Outlook Express на работу с разными почтовыми серверами

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен7 заявок175 просмотров

Настроить почтовый клиент на отправку и прием писем с разных почтовых серверов через Team Viewer.

8 лет назад
pmk71
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад

Выбранный исполнитель

Gintoki
Глеб 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$3
1 день
Все отлично! Рекомендую! Глеб потратил уйму времени на настройку Outlook за небольшие деньги. Спасибо ему огромное и дай Бог здоровья ему и его родным и близким!
Рад, что сумел помочь. Максим сразу же оплатил работу, как только окончательно всё проверили. Рекомендую его как честного и коммуникабельного заказчика.

Заявки фрилансеров

Gintoki
Глеб 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад