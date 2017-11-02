Настройка звонилки через Астериск на raspberry pi 3

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка259 просмотров

Требуется поднять мобильную звонилку через модем. Есть белый динамический адрес, raspberry pi 3, модем + CD карта класса 10 на 8 гиг. Астериск на CD - установлен, PuTTY скачана и обновлена. Нужна донастройка астериска и Zoipera или другой функционирующей звонилки + запись и прослушивание звонков + контроль минут. Звонки через ноутбук и андроид.

AndroidAsterisk
8 лет назад
apeor1
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров