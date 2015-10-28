Компания по монтажу и продаже систем безопасности, основное направление Видеонаблюдение. Необходим простой логотип состоящий из трех букв : AVA. И картинки для оформления социальных сетей( ВК, Инста, ФБ) , аватарки в едином стиле. ...
Продвижение сайтов (SEO)
Реклама в Яндекс.Директ, Google AdWords
Таргетрированная реклама в социальных сетях.
О себе:
Опыт работы с 2005 года.
Множество удачных проектов за спиной.
Опыт работы как в команде, так и фрилансером.
Опыт работы с различными регионами.
Разработка сайтов и магазинов любой сложности
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- Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт7 лет назад
Прошу сделать след доработки на сайте: - Ввод нового статуса в личном кабинете клиента "предоплата", после которого в ЛК появляется возможность оплатить заказ услуги РАНЬШЕ, с другой стоимостью: цена 7900. ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо нарисовать новый дизайн сайта https://rus-harvard.ru/ по аналогии с lancmanschool .ru Особо выдумывать ничего не потребуется. Фактически взять образец и адаптировать под себя. Определиться какие типичные и не типичные страницы нужны для дизайна. В приложении ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт7 лет назад
Доработать прототип будущего сайта веб-студии. ( http://jnh5j6.axshare.com/#c=2 ) По утверждении отрисовать макет для вёрстки. Логотип утверждён Подразумевается учёт как десктопной так и мобильной версии в макетах.Завершен9 лет назад
Нужно сверстать лендинг по макету. Аналогичный этому - http://gynecology.dr-fomin.ru https://cloud.mail.ru/files/2FD08BC022BE42EFA75BC29A5429A96C/HTML-верстка16 заявокЗакрыт9 лет назад
Немного изменить тему WP ( бесплатная версия iFeatureВерсия: 5.5.6 есть в общем каталоге Wordpress ) . Что надо сделать : есть сайт буржуйский _http://expertadn.fr (для перехода введите капчу если не пускает) на этой же ...Завершен9 лет назад
- $50
Landing Page . Верстка, адаптивность. Картинка для оценки приложена.Завершен9 лет назад
- $2
Необходимо отверстать страницы для сайта. Точнее содержимое ( контент) . Контент состоят из картинок , которые увеличиваются при клике ( fancybox ) , но ни каких скриптов прикручивать не надо . На сайте уже все ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Адаптивная верстка с незначительными дополнениями. (Макет PSD имеется) 1. Убрать слово "Анонимность" поставить "Конфиденциальность" 2. Снизу сделать открытую форму заказа https://yadi.sk/i/To2srE5hjqvgX 3. Футер https://yadi.sk/i/scup-TN0jqgHq 4. Разместить политику конфиденциальности всплывающим окном (при клике на ссылку. ...Завершен10 лет назад
- $80
Отверстать адаптивную версию темы. Натянуть на готовый сайт. Движок WordPress Картинка макета в аттаче. Функционал не меняется – только интегрировать. Сделать надо быстро. От Вас обязательно срок . Пациент dr-fomin.ruЗавершен10 лет назад
Собственно задача в заголовке проекта. Есть готовы шаблон (верстка) , который надо повесть на движок. Шаблон сделан одной страницей. На движке надо сделать с AJAX (ваш вариант) желательно с индексируемыми страницами. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо разместить материалы, статьи на сайте, перенести с другого. Создать необходимые пукты меню ит д . ПО ТЗ. Нужен человек который хорошо разбирается в битриксе. ( 1С-Битрикс: Управление сайтом 14.5.1. ). Знание HTML.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Отверстать 18 страниц , из них 6 административная часть. Желательно использование LESS и компилятор вроде http://www.leafo.net/lessphp/ для дальнейшего редактирования стилей ( ваши варианты? этот тупит на bootstrap сам проверял ). Возможно использование ...Завершен10 лет назад
Современный, адаптивный дизайн для сайта яхтенного клуба, продающего тематические путешествия на парусных яхтах и катамаранах. Тематика путешествий разная – от просто отдыха и развлекательных программ до различных культурных, оздоровительных и развивающих тематик. Регины путешествий – ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт10 лет назад
Помочь определить оптимальный бюджет на РК Яндекс.Директ в месяц. Закинуть небольшую сумму и протестировать - не вариант. Ключей много. Разброс от гарантии до спецразмещения по прогнозам Яндекс.Директ очень большой. На основе определенного бюджета дать ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Небольшое ТЗ в приложении. Нужны сроки, цена. Ищу так же программиста для постоянного сотрудничества по данному движку OpenCart.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отрисовать логотип компании. Он вшит в презентацию в макете pptx. http://clip2net.com/s/j2QOn1 Перенести на прозрачный слой. И подогнать цветовую гамму под дизайн сайта. Сайт дам исполнителю. Надо сделать в течении двух - трех часовЗавершен11 лет назад
- $100
Такое задание: сделать по образцу верстку , программинг. Образец http://templates.cms-guide.com/46299/ практически сплошной JS. Возможно, как профессионалы, уведите более просто решение. В идеале этот шаблон будет вешаться на MODx REVO. Если возьметесь так же интегрировать , ...Завершен11 лет назад
Нужен хороший продающий дизайн для сайта http://www.kama-filters.ru/ .Завершен11 лет назад
- $72
Выполнить изменения на сайте, внести изменения в шаблон согласно ТЗ. ТЗ исполнителю.Завершен11 лет назад