In-TAME

Алексей In-TAME

 
51 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Продвижение сайтов В ТОП поисковых систем. Яндекс Директ. Google AdWords.

Продвижение сайтов (SEO)

Реклама в Яндекс.Директ, Google AdWords

Таргетрированная реклама в социальных сетях.

О себе:

Опыт работы с 2005 года.

Множество удачных проектов за спиной.

Опыт работы как в команде, так и фрилансером.

Опыт работы с различными регионами.

Разработка сайтов и магазинов любой сложности

________________________________________________________________

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Логотип, картинки для оформления групп ВК и инстаграм, ФВ

    Компания по монтажу и продаже систем безопасности,  основное направление  Видеонаблюдение. Необходим простой логотип состоящий из трех букв :  AVA. И картинки для оформления социальных сетей( ВК, Инста, ФБ) , аватарки в едином стиле. ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно внести правки на сайт Django+Python

    Прошу сделать след доработки на сайте: - Ввод нового статуса в личном кабинете клиента "предоплата", после которого в ЛК появляется возможность оплатить заказ услуги РАНЬШЕ, с другой стоимостью: цена 7900. ...

    DjangoPython
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн сайта

    Необходимо нарисовать новый дизайн сайта  https://rus-harvard.ru/ по аналогии с  lancmanschool .ru Особо выдумывать ничего не потребуется.  Фактически взять образец и адаптировать под себя. Определиться какие типичные и не типичные страницы нужны для дизайна.  В приложении ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать прототип и на его основе отрисовать макет для вёрстки.

    Доработать прототип будущего сайта веб-студии. ( http://jnh5j6.axshare.com/#c=2 ) По утверждении отрисовать макет для вёрстки.  Логотип утверждён Подразумевается учёт как десктопной так и мобильной версии в макетах.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Изменить тему WP

    Немного изменить тему WP ( бесплатная версия iFeatureВерсия: 5.5.6 есть в общем каталоге Wordpress ) . Что надо сделать :  есть сайт буржуйский _http://expertadn.fr  (для перехода введите капчу если не пускает) на этой же ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка ЛП

    $50

    Landing Page . Верстка, адаптивность. Картинка для оценки приложена.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка таблиц с картинкам

    $2

    Необходимо отверстать   страницы для сайта. Точнее содержимое ( контент)  .  Контент состоят из картинок , которые увеличиваются при клике (  fancybox  ) , но ни каких скриптов  прикручивать не надо . На сайте уже все ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно переверстать страничку

    $50

    Адаптивная верстка с незначительными дополнениями. (Макет PSD имеется)   1. Убрать слово "Анонимность" поставить "Конфиденциальность"  2. Снизу сделать открытую форму заказа https://yadi.sk/i/To2srE5hjqvgX  3. Футер https://yadi.sk/i/scup-TN0jqgHq  4. Разместить политику конфиденциальности всплывающим окном (при клике на ссылку. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Первеверстать на адпт, натяжка. WP.

    $80

    Отверстать адаптивную версию темы. Натянуть на готовый сайт. Движок WordPress Картинка  макета в аттаче. Функционал не меняется – только интегрировать. Сделать надо быстро.  От Вас обязательно срок .  Пациент dr-fomin.ru

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Натянуть готовую верстку на MODx REVO

    Собственно задача в заголовке проекта. Есть готовы шаблон (верстка) , который надо повесть на движок. Шаблон сделан одной страницей. На движке надо сделать с AJAX (ваш вариант) желательно с индексируемыми страницами. ...

    AJAXMODX
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рамещение материалов - сайт на битриксе

    Необходимо разместить материалы, статьи на сайте, перенести с другого. Создать необходимые пукты меню ит д . ПО ТЗ. Нужен человек который хорошо разбирается в битриксе. ( 1С-Битрикс: Управление сайтом 14.5.1. ). Знание HTML.

    HTML
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка сайта - 18 страниц

    Отверстать 18 страниц , из них 6 административная часть. Желательно использование LESS и компилятор вроде http://www.leafo.net/lessphp/ для дальнейшего редактирования стилей ( ваши варианты? этот тупит на bootstrap сам проверял ). Возможно использование ...

    BootstrapJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта яхтеннго клуба

    Современный, адаптивный дизайн для сайта яхтенного клуба, продающего тематические путешествия на парусных яхтах и катамаранах. Тематика путешествий разная – от просто отдыха и развлекательных программ до различных культурных, оздоровительных и развивающих тематик. Регины путешествий – ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужна консультация по бюджету и KPI

    Помочь определить оптимальный бюджет на РК Яндекс.Директ в месяц. Закинуть небольшую сумму и протестировать - не вариант. Ключей много. Разброс от гарантии до спецразмещения по прогнозам Яндекс.Директ очень большой. На основе определенного бюджета дать ...

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип один к одному . Образец есть.

    Отрисовать логотип компании. Он вшит в презентацию в макете pptx. http://clip2net.com/s/j2QOn1 Перенести на прозрачный слой. И подогнать цветовую гамму под дизайн сайта. Сайт дам исполнителю. Надо сделать в течении двух - трех часов

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка, JS, AJAX

    $100

    Такое задание: сделать по образцу верстку , программинг. Образец http://templates.cms-guide.com/46299/ практически сплошной JS. Возможно, как профессионалы, уведите более просто решение. В идеале этот шаблон будет вешаться на MODx REVO. Если возьметесь так же интегрировать , ...

    AJAXJavaScriptMODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Доработать прототип и на его основе отрисовать макет для вёрстки.
Работать с Алексеем - одно удовольствие! Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Благодарю за интересный проект! Обращайтесь в любое время )
Благодарю Дмитрия за отлично проделанную работу и креативный подход. Советую данного человека как специалиста в своём деле. Будем в дальнейшем сотрудничать.
Ответный отзыв
bez_truda
Семен 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Изменить тему WP
WordPress
Приятный заказчик,оплата своевременная.
Точно по заданию. Быстро и четко. Когда человек хорошо разбирается в своей области , это всегда видно. 10 баллов! Семен, спасибо за работу!
Ответный отзыв
jromka
Роман 
33 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
$34
10 баллов
9 лет назад
Верстка сайта - 18 страниц
BootstrapJavaScript
Спасибо! Приятно было поработать
Работа конечно , до конца сделана не была, но Роман и денег не брал. За помощь ему спасибо. Претензий к нему и качеству сделанной работы нет
Ответный отзыв
nirvanamix
Иван 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Верстка ЛП
Приятно работать с такими коммуникабельными и приятными заказчиками, спасибо, надеюсь в будущем будем сотрудничать =)
Большое спасибо Ивану за работу над версткой лендинга. Советую данного исполнителя как ответственного и компетентного человека в данной сфере. Все сроки и пожелания были соблюдены и реализованы
Ответный отзыв
complite
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Нужно переверстать страничку
Второй раз работаем с Алексеем и снова все отлично.
Отдал Игорю второй проект подряд. Как и ожидалось все безупречно! Спасибо!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов