Заказ INROOM

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок206 просмотров

Добрый день.

Интересуют наполнение сайта http://www.inroom.com.ru/  - качественным контентом. Мы даем прайс с ценами, а вы уже находите качественную картинку и текст по каждую коллекцию товара. Конечно же чтоб не было ошибок - окажем содействие.

Интересует на долгосрочную перспективу.  Минимум 5000 позиций

Спасибо

8 лет назад
INROOM
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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