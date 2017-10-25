Требуется services/tv-pristavka.html - отформатировать текст, дополнить графикой и информацией services/smsinformirovanie.html - отформатировать текст services/serviceregular.html - отформатировать текст, дополнить графикой. services/router-logros.html отформатировать текст, добавить графику убрать цены и сделать ссылку на страницу services/servisnueyslugy.html с ценами ...
Заполнить товары в интернет-магазине
Нужен опытный контент-менеджер для заполнения товаров в интернет-магазине. Категории разнообразные, от мелких аксессуаров до бытовой техники. Оплата фиксированная 13р/карточка. Нужно заполнять не меньше 50 штук в день.
Описание копипаст, параметры и фото(если есть несколько). Ориентировочно 2000 штук.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо наполнить форум. 30 пользователей (логины и пароли предоставлю). 30 тем. 100 сообщений (в сумме) по делу - надо будет посмотреть телефоны в интернете (до 300 символов в каждом) 100 сообщений ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо наполнить сайт http://rudxracer.ru/ контентом. Составить и разместить тексты о компании, о бренде, и т.д. Основные требования: текст должен быть написан грамотно и аккуратно. Также текст должен быть уникальным.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Задача Нужно заполнить контентом каталог сайта Карта товаров и услуг в городе Кременчуг, а в дальнейшем в Харькове, Киеве и др. 1. Самостоятельный поиск объектов и информации о ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Интересуют наполнение сайта http://www.inroom.com.ru/ - качественным контентом. Мы даем прайс с ценами, а вы уже находите качественную картинку и текст по каждую коллекцию товара. Конечно же чтоб не было ошибок - окажем ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, нужно оформить 300 статей на информационном медицинском портале – картинки, видео, подзаголовки, списки и тп. Цена – 60 руб за оформление одной статья, в среднем каждая статья содержит ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть купленный шаблон на темплейтмонстер с админкой PrestaShop. Сидеть и разбираться что к чему там времени нет, нужен человек, который в ней как рыба в воде, ввести нужные товары, создать категории товаров, объяснить что к ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужно найти в youtube и других видеохотингах видео с кошками и собаками, или только с кошками или только собаками, или с кошками и хозяевами. Разные вариации ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
Создание карточек товаров, дополнение существующих в 1с (знание всех тонкостей программы не требуется, задача простая, хорошо прописана в инструкциях, не сильно отличается от создания карточек товаров в популярных CMS), информация для заполнения доступна на сайтах ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
добавить на сайт каталог товаров на сайт по теме Электрооборудование и автоматика примерно 2 тыс позицийНаполнение сайтов29 заявокЗакрыт7 лет назад