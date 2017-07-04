hi_tech

Анатолий hi_tech

 
36 летУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Адаптивная верстка HTML 5, CSS 3, Jquery.

- Адаптивная вёрстка HTML 5, CSS 3, Jquery; Основы PHP&MySql.

- Качественное наполнение сайтов на любой CMS.

PHPMySQLHTMLCSSjQuery
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Отзывы заказчиков
levc877
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Верстка несложного лендинга
Очень оперативно сверстал мой лендинг, качество на уровне.
доволен сотрудничеством. сделал все по тз, никаких сюрпризов.
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