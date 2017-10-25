Наполнение страниц сайта

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Закрыт7 заявок140 просмотров

Добрый день, необходимо перенести информацию со старого сайта на новый сайт (40 страниц), движок joomla. Информация на сайте rent-media.ru

Joomla
8 лет назад
vadimpilot
Вадим 
55 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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