Сделать скриншоты видео

Здравствуйте! Необходимо наполнить сайт строительно-ремонтной компании. От вас требуется зайти на ютуб, в поиске задавать название категории (список дам), скачивать видео по заданному ключу, после чего нужно выбирать несколько ключевых кадров и делать скриншот. На каждую из категорий по 5-6 изображений. Всего ~45 категорий, около 270 изображений необходимо сделать. Желательно выбирать видео без водных знаков, но в случае если они есть, просто режьте их.