Необходимо собрать кейсы к играм на сайте. Игры: CS:GO, DOTA2, WOT Требования: Знать как устроены кейсы, разбираться хорошо хотя бы в одной игре, понимать принцип работы данного сайта, чтобы наполнять интересные кейсы.
Наполнение сайта
Добрый день, необходимо перенести информацию со старого сайта на новый сайт (40 страниц), движок joomla. Информация на сайте rent-media.ru.
Заявки фрилансеров
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