Нужно наполнить интернет-магазин около 140-150 товаров вручную (скопировать с другого сайта один в один), движок opencart.
Собрать кейсы к играм на сайте
Необходимо собрать кейсы к играм на сайте.
Игры: CS:GO, DOTA2, WOT
Требования: Знать как устроены кейсы, разбираться хорошо хотя бы в одной игре, понимать принцип работы данного сайта, чтобы наполнять интересные кейсы.
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