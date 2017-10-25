Собрать кейсы к играм на сайте

Нужен опытный контент-менеджер для заполнения товаров в интернет-магазине. Категории разнообразные, от мелких аксессуаров до бытовой техники. Оплата фиксированная 13р/карточка. Нужно заполнять не меньше 50 штук в день. Описание копипаст, параметры и фото(если есть несколько). ...