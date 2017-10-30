Наполнить интернет-магазин товарами

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Завершен23 заявки263 просмотра

Нужно наполнить интернет-магазин около 140-150 товаров вручную (скопировать с другого сайта один в один), движок opencart.

Opencart
8 лет назад
measure
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

BOSPORKERCH
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
20 дней назад
8 лет назад
$15
4 дня
Отлично выполнена работа. Быстро и доступно по цене. Сергей на связи различными способами. После выполнения заказа присылает отчет. Рекомендую к сотрудничеству. Буду обращаться повторно.
Очень ответственый заказчик. Всегда на связи. Оплата выполнена вовремя. Рекомендую к сотрудничесту!!!!

Заявки фрилансеров

BOSPORKERCH
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
20 дней назад
8 лет назад

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