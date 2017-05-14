vikiweb2014

Требуется за неделю создать интернет-магазин на 1С Битрикс - только программирование. Из сложного интеграция с 1С товаров и интеграция с складской службой. Интеграция 1С стандартным компонентом Битрикс. Важно именно срок и качество! Оплата 30% ...
- $700Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Добрый день! Нужен специалист для создания адаптивной версии дизайна макетов проекта в 2 вариантах: мобильная версия (1), версия для планшетов (2). Расширения: 1) 320х568 2) 768х1024. Количество страниц: 22 шт. + ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $400
Нужно сделать верстку интернет-магазина , верстка адаптивная. Обязательно примеры реализованных работ. Описание: 21 основная страница 7 Pop ups + Корзина и оформление заказа, сравнение, избранное = 7 страниц Исходники ...HTML-верстка37 заявокЗакрыт7 лет назад
- $2000
На сайте строительной компании есть реальные отзывы клиентов ( в сумме 45 штук +-), задача разместить их на сторонних ресурсах ( список площадок отравим, на данный момент их порядка 9-ти штук) . Обязательно: ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
В интернет-магазине созданы новые категории, задача: привязать весть товар к данным категориям. Алгоритм следующий: 1) Мы выгружаем весь товар в файл Excel. 2) "Руками" привязываем все позиции 3) Проверяем выполненную работу. Количество товара 30 ...Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1500
Доброго дня, нужно написать текст по ТЗ, тематика интернет-магазин света и компания по ремонту квартир, количество текста от 400 страниц, каждая страница по 2000-2500 символов. Стоимость от 80 до 100 рублей за 1000 символов. ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно полностью заполнить карточки товара: правильные характеристики ( в файле), так же помимо характеристик нужно: фото, видео, инструкции ( предоставляем). Важно: понимать что это самостоятельный поиск по конкурентам и Гуглу ( по фото); аккуратность и ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $200
На текущем интернет-магазине требуется полностью разобрать и класторизовать (объединение запросов постранично) - тематика "душевые кабины" и "душевые ограждения". Важно: нужны все запросы!!!! Обязательно наличие реальных примеров работ ( в любой тематики). Оплата после предоставление 30% ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго дня, ищем классного специалиста по верстке, количество страниц 23 шт, обратите внимание - оплата по факту сделанной работы. Интересует стоимость и сроки. И очень важно - добросовестность и внимание к мелочам)HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно осуществить верстку макетов корпоративного сайта , адаптивный дизайн , количество страниц 12 . Важно: условие пост оплатыHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. В интернет магазин требуется команда, распределенияпоисковых запросов (семантики) более 1 000 000 (сантехника). Файл с семантикой мы предоставим (по категориям). Оценка стоимости работ 10 копеек запрос. Оплата 25*50*25(1-я часть ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Заполнить полностью каталог интернет-магазина ( тематика сантехника). Название всех карточек товара подгружено, нужно заполнить свойства и фото ( строго без водных знаков). Общее количество наименование около 16 000 . Условия после теста : 50 шт ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $18
Размещение групп отзывов на различных ресурсов с разных ip , текстовые материалы мы предоставляем. Количество сайтов от 50 , отзывов 50. Оплата после размещение 1/5 - 50% и 50% после завершения. Далее возможна постоянная ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $70
Требуется сверстать небольшой сайт, без JS, верстка обычная, не адаптивная. Макеты пришлю заинтересовавшимся.HTML-верстка52 заявкиЗакрыт10 лет назад