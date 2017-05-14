vikiweb2014

Нужно полностью заполнить карточки товара: правильные характеристики ( в файле), так же помимо характеристик нужно: фото, видео, инструкции ( предоставляем). Важно: понимать что это самостоятельный поиск по конкурентам и Гуглу ( по фото); аккуратность и ...