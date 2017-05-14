vikiweb2014

Виктор vikiweb2014

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание интернет-магазина на 1С Битрикс

    $700

    Требуется за неделю создать интернет-магазин на 1С Битрикс - только программирование. Из сложного интеграция с 1С товаров и интеграция с складской службой. Интеграция 1С стандартным компонентом Битрикс. Важно именно срок и качество!  Оплата 30% ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание адаптивной версии дизайна макетов корпоративного сайта

    $50

    Добрый день! Нужен специалист для создания адаптивной версии дизайна макетов проекта в 2 вариантах: мобильная версия (1), версия для планшетов (2). Расширения:  1) 320х568  2) 768х1024. Количество страниц: 22 шт. + ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка интернет-магазина

    $400

    Нужно сделать верстку интернет-магазина , верстка адаптивная. Обязательно примеры реализованных работ. Описание: 21 основная страница 7 Pop ups + Корзина и оформление заказа, сравнение, избранное = 7 страниц Исходники ...

    Figma
    HTML-верстка37 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Размещение отзывов на сторонних ресурсах и площадках

    $2000

    На сайте строительной компании есть реальные отзывы клиентов ( в сумме 45 штук +-), задача разместить их на сторонних ресурсах ( список площадок отравим, на данный момент их порядка 9-ти штук) . Обязательно: ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно разнести каталог товаров по категориям в интернет-магазине.

    $200

    В интернет-магазине созданы новые категории, задача: привязать весть товар к данным категориям. Алгоритм следующий: 1) Мы выгружаем весь товар в файл Excel. 2) "Руками" привязываем все позиции 3) Проверяем выполненную работу. Количество товара 30 ...

    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Команда копирайтеров

    $1500

    Доброго дня, нужно написать текст по ТЗ, тематика интернет-магазин света и компания по ремонту квартир, количество текста от 400 страниц, каждая страница по 2000-2500 символов. Стоимость от 80 до 100 рублей за 1000 символов. ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен контент менеджер или команда контент менеджеров!

    Нужно полностью заполнить карточки товара: правильные характеристики ( в файле), так же помимо характеристик нужно: фото, видео, инструкции ( предоставляем). Важно: понимать что это самостоятельный поиск по конкурентам и Гуглу ( по фото); аккуратность и ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разбор семантики по направлению душевые кабины!

    $200

    На текущем интернет-магазине требуется полностью разобрать и класторизовать (объединение запросов постранично) - тематика "душевые кабины" и "душевые ограждения". Важно: нужны все запросы!!!! Обязательно наличие реальных примеров работ ( в любой тематики). Оплата после предоставление 30% ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка макетов интернет-магазина ( адаптив)

    Доброго дня, ищем классного специалиста по верстке, количество страниц 23 шт, обратите внимание - оплата по факту сделанной работы. Интересует стоимость и сроки. И очень важно - добросовестность и внимание к мелочам)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Семантик для интернет-магазина

    Добрый день. В интернет магазин требуется команда, распределенияпоисковых запросов (семантики) более 1 000 000 (сантехника). Файл с семантикой мы предоставим (по категориям). Оценка стоимости работ 10 копеек запрос. Оплата 25*50*25(1-я часть ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение каталога интернет магазина: фото, свойства

    Заполнить полностью каталог интернет-магазина ( тематика сантехника). Название всех карточек товара подгружено, нужно заполнить свойства и фото ( строго без водных знаков). Общее количество наименование около 16 000 . Условия после теста : 50 шт ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Размещение отзывов

    $18

    Размещение групп отзывов на различных ресурсов с разных ip , текстовые материалы мы предоставляем. Количество сайтов от 50 , отзывов 50. Оплата после размещение 1/5 - 50% и 50% после завершения. Далее возможна постоянная ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Barmaglot51
Алексей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Создание адаптивной версии дизайна макетов корпоративного сайта
Благодарю, Виктор. С Вами приятно иметь дело.
Алексей выполнил работу качественно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Ya_Vasilissa
34 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
6 баллов
8 лет назад
Нужен контент менеджер или команда контент менеджеров!
В целом хороший заказчик, рекомендую! Единственное - была задержка с оплатой за последнюю партию работы. Но заказчик объяснил причину задержки и оплатил работу в полном объеме.
Все хорошо
Ответный отзыв
alexandr13b
Александр 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$250
10 баллов
8 лет назад
Верстка макетов интернет-магазина ( адаптив)
Виктор замечательный заказчик. Оплата вовремя. Рекомендую !
Все хорошо, были недопонимания, но мы их быстро решили.
Ответный отзыв
htmljpg
27 лет
9 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Верстка макетов корпоративного
Виктор замечательный заказчик. В ходе работы все было на высшем уровне: общение, оплата. Рекомендую.
Что могу сказать, мы нашли надежного партнера, было с чем сравнивать, в данном случае были не только соблюдены сроки, но и сделаны дополнительные работы которые ни как не повлияли на сумму. Рекомендуем Энрике, сейчас уже работаем над следующим проектом!
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