Размещение отзывов на сторонних ресурсах и площадках

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок254 просмотра

На сайте строительной компании есть реальные отзывы клиентов ( в сумме 45 штук +-), задача разместить их на сторонних ресурсах ( список площадок отравим, на данный момент их порядка 9-ти штук) .

Обязательно:

1) Наличие опыта

2) Добавление отзывов с разных аккаунтов с периодичностью 2-5 дней

Стоимость:

один отзыв на площадке - 300 рублей, на выходе получаеться 2000 $

8 лет назад
vikiweb2014
Виктор 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров