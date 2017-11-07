Всем доброго времени суток! Интересуют цена вопроса оформления одной готовой статьи в панели Wordpress. Что требуется от вас: 1. Оформление заголовков h2 (обычно 2-3 штуки в статье), списков, цитат. 2. Поиск ...
Оформить письмо в сервисе рассылок
Добрый день!
Необходимо составить 3-5 писем в сервисе имейл рассылок.
Найти картинки, вставить текст. Все в рамках фирменного оформления письма.
Смотрите примеры писем в приложении к заданию!!!
Такие письма нужно будет сделать
задание не сложное. разберется каждый
Оплата - солидная. останетесь очень довольны!
Скрок - 1день
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