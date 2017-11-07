Оформить письмо в сервисе рассылок

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Закрыт9 заявок192 просмотра

Добрый день!

Необходимо составить 3-5 писем в сервисе имейл рассылок.

Найти картинки, вставить текст. Все в рамках фирменного оформления письма.

Смотрите примеры писем в приложении к заданию!!!

Такие письма нужно будет сделать

задание не сложное. разберется каждый

Оплата - солидная. останетесь очень довольны!

Скрок - 1день

8 лет назад
vladymir777
Володимир 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

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