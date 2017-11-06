Наполнение сайта

Всем доброго времени суток!

Интересуют цена вопроса оформления одной готовой статьи в панели Wordpress.

Что требуется от вас:

1. Оформление заголовков h2 (обычно 2-3 штуки в статье), списков, цитат.

2. Поиск картинок на фотостоках, их оптимизация (поворот, сжатие, обрезка), заполнение alt, заголовка картинки, ее названия). Размещение картинок под заголовками (2-3 штуки в статье).

3. Публикация или постановка в очередь на какую-нибудь дату.

Спасибо за внимание.

P.S. Сайт тематический, поэтому картинки можно заранее на много статей сделать и потом спокойно оформлять.