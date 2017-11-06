Наполнение сайта

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Закрыт8 заявок187 просмотров

Всем доброго времени суток!

Интересуют цена вопроса оформления одной готовой статьи в панели Wordpress.

Что требуется от вас:

1.  Оформление заголовков h2 (обычно 2-3 штуки в статье), списков, цитат. 

2. Поиск картинок на фотостоках, их оптимизация (поворот, сжатие, обрезка), заполнение alt, заголовка картинки, ее названия). Размещение картинок под заголовками (2-3 штуки в статье). 

3. Публикация или постановка в очередь на какую-нибудь дату.

Спасибо за внимание.

P.S. Сайт тематический, поэтому картинки можно заранее на много статей сделать и потом спокойно оформлять.

WordPress
8 лет назад
Yuriy-777
Юрий 
42 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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