Обновить цены и прочую инфу на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок279 просмотров

Важно добросовестное отношение к работе: внимательность, усидчивость, умение и желание вникнуть в задачу, чтоб делать ее правильно, проверяя результат по завершению каждого объекта. Тематика - недвижимость

Минимум 5-6 часов в день. 

Предлагается 70 рублей за час работы. 

Хорошо, если у вас аналитический склад ума, и вы способны учиться новому.  

Сайт на wp, понимание основ фотошопа (paint, joxi) приветствуется.

Важно не лениться учиться новому, внимательность, ответственность.

Пустые заявки (или абстрактные типа "согласен трудиться") не рассматриваются, нам важно понимать, почему нужно выбрать вас.

WordPress
8 лет назад
A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров