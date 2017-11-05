Обновить цены и прочую инфу на сайте

Важно добросовестное отношение к работе: внимательность, усидчивость, умение и желание вникнуть в задачу, чтоб делать ее правильно, проверяя результат по завершению каждого объекта. Тематика - недвижимость

Минимум 5-6 часов в день.

Предлагается 70 рублей за час работы.

Хорошо, если у вас аналитический склад ума, и вы способны учиться новому.

Сайт на wp, понимание основ фотошопа (paint, joxi) приветствуется.

Важно не лениться учиться новому, внимательность, ответственность.

Пустые заявки (или абстрактные типа "согласен трудиться") не рассматриваются, нам важно понимать, почему нужно выбрать вас.