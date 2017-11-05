Обновить цены и прочую инфу на сайте

Сайт работает на Joomla, магазин- Joomshoping Необходимо заполнить около 50 карточек товаров для интернет магазина, позже еще 100. Написать описания товаров, от 500 знаков (рерайт), CTRL + C и CTRL + V не интересует. Обязательно ...
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Важно добросовестное отношение к работе: внимательность, усидчивость, умение и желание вникнуть в задачу, чтоб делать ее правильно, проверяя результат по завершению каждого объекта. Тематика - недвижимость
Минимум 5-6 часов в день.
Предлагается 70 рублей за час работы.
Хорошо, если у вас аналитический склад ума, и вы способны учиться новому.
Сайт на wp, понимание основ фотошопа (paint, joxi) приветствуется.
Важно не лениться учиться новому, внимательность, ответственность.
Пустые заявки (или абстрактные типа "согласен трудиться") не рассматриваются, нам важно понимать, почему нужно выбрать вас.
Заявки фрилансеров
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