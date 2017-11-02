Наполнение магазина товарами, с фото и описанием. 50-150 позиций.

Сайт работает на Joomla, магазин- Joomshoping

Необходимо заполнить около 50 карточек товаров для интернет магазина, позже еще 100. Написать описания товаров, от 500 знаков (рерайт), CTRL + C и CTRL + V не интересует. Обязательно уникальность текста от 90%. Также нужно загружать картинки одного размера, возможно придется их редактировать в фотошопе или др. Заполнить краткое описание согласно шаблону, а так же title и description. Товар может быть с характеристиками, атрибутами и пр. Есть ссылки на сайт поставщика c фотографии. В некоторых товарах нужно найти и скачать через Яндекс/Гугл недостающие материалы, фотографии и описания.

Так же возможен другой вариант:

Скопировать все позиции (около 1000) с сайта донора, с последующим их редактированием/написанием описания/изменением цен и пр.

Предлагайте варианты, цены и сроки выполнения. Оплата на сбер, яндекс, альфа-банк или ваши.

Более подробно в переписке.

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