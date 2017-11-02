Необходимо заполнить около 250 карточек товаров для интернет магазина велосипедов с ключевыми словами. ТЗ на написание будет сделано и выслано исполнителю. Одна карточка = 500 знаков Цена за 1000 знаков = 40 рублей, ...
Проставить характеристики гелиевых шаров, проверить картинки
Данное предложение для контент-менеджеров, предпочтительно имеющих опыт с тематикой гелиевых шаров, подарков.
В Вашем ответе прошу описать Ваш опыт работы в контенте гелиевые шары, подарки и дать подтверждающие ссылки.
Задача:
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Интернет-магазин гелиевых шаров содержит 1500 товаров.
Необходимо в каждом товаре:
1. Проставить разделы, к которым относится товар.
2. Поставить галочками значения характеристик, которым соответствует товар.
3. Если картинка имеет большие поля, то обрезать их встроенным средством (выделить область и обрезать лишнее).
4. Если картинка не соответствует товару, то найти соответствующую картинку Гуглом в интернете и привязать к товару.
После окончания работы есть возможность вести сайт за отдельную плату, наполняя его новыми товарами.
Заявки фрилансеров
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