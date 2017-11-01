Добавление 100 постов в группу вк и фейсбук (тематика спорт)

Добрый день. Запускаем группу для Букмекерской компании. Нужен человек, который разместит туда начальные посты связанные со спортом, примерно 100 штук. Исполнитель должен быть грамотным и аккуратным.

PS: Исполнитель только с опытом ведения групп вк, файсбук. Понимающий в спорте.