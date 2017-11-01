Заполнение карточек для интернет магазина

Необходимо заполнить около 250 карточек товаров для интернет магазина велосипедов с ключевыми словами. ТЗ на написание будет сделано и выслано исполнителю.

Одна карточка = 500 знаков

Цена за 1000 знаков = 40 рублей, т.е 20 рублей за 1 карточку. Уникальность от 80% по content watch. В перспективе проект рассчитан на 3-6 месяцев и в сумме выходит 1300 карточек. Долгосрочный проект с возможностью неплохо подзаработать. Фирмы контента и копирайтинга не беспокоить. Интересуют только фрилансеры, работающие сами на себя. Уникальность по content watch от 80%.