Заполнить сайт банковскими продуктами

$560
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт30 заявок304 просмотра

Необходимо внести на сайт 280 карточек банковских продуктов (дебетовые и кредитные карты, вклады, кредиты, ипотека и т.д.). Информацию по ним брать самостоятельно из официальных источников.  

Характер информации – технические данные (ставки, суммы, условия). Ничего рерайтить или дописывать не нужно. 

Работа в админке сайта, инструкции по работе с ней есть. Срок – 2-3 недели.

8 лет назад
carmolis
Дмитрий 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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