Добрый день! Требуется размещение отзывов на внешних ресурсах черезагентов влияния. Создание новых карточек клиента на порталах с отзывами,корректировка существующих данных, размещение отзывов через агентов влияния, отчетность в Excel в виде ссылок на ...
Заполнить сайт банковскими продуктами
Необходимо внести на сайт 280 карточек банковских продуктов (дебетовые и кредитные карты, вклады, кредиты, ипотека и т.д.). Информацию по ним брать самостоятельно из официальных источников.
Характер информации – технические данные (ставки, суммы, условия). Ничего рерайтить или дописывать не нужно.
Работа в админке сайта, инструкции по работе с ней есть. Срок – 2-3 недели.
Заявки фрилансеров
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