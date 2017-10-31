Заполнить сайт банковскими продуктами

Необходимо внести на сайт 280 карточек банковских продуктов (дебетовые и кредитные карты, вклады, кредиты, ипотека и т.д.). Информацию по ним брать самостоятельно из официальных источников.

Характер информации – технические данные (ставки, суммы, условия). Ничего рерайтить или дописывать не нужно.

Работа в админке сайта, инструкции по работе с ней есть. Срок – 2-3 недели.