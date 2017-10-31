Нужно наполнить сайт товарами (админка в 1C)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок199 просмотров

Нужно наполнить интернет-магазин товарами. 

От кандидата требуется: грамотность и хотя бы поверхностное знание программы 1С. 

Мы предоставим сайты, откуда нужно будет брать информацию и фотографии. 

8 лет назад
gardariki
34 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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