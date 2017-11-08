Собрать контактную информацию для 362 доменов

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки256 просмотров

Во вложении таблица, в первом столбце домены.

Нужно заполнить все остальные столбцы:

- URL хостинга

- URL контактной формы или контакты хостера

- URL для связи с владельцем домена через регистратора

- Контактная информация на сайте

Всего 362 домена

8 лет назад
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Karpechenkova_
Мария 
31 год
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Рекомендую!
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

Karpechenkova_
Мария 
31 год
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Составить список всех VPS-хостингов

    нужен список с сортировкой по ценам, где можно арендовтать VDS-ку с белым внешним личным ip  рассортировать от самых дешевых к самым дорогим. лучше составить PDF-ку где 1 страничка = 1 компания ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Контент - Менеджер

    $150

    Развивающейся сети станиц в FaceBook, на постоянную работу, требуется контент-менеджер, для ведения (развлекательного) блог — сайта. Опыт работы не обязателен, приветствуется креатив и творческий подход к написанию статей. Возможности: Данная работа прекрасно подойдет целеустремленным людям имеющим желание ...

    Написание статейCSSHTMLWordPress
    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен контент-менеджер на мужской сайт о качалке и фитнесе

    $120

    *Вакансия актуальна!* Всем Привет! В дружную команду перспективного проекта очень нужен на постоянку контент менеджер на сайт. Что нужно делать: искать в интернете вирусные и интересные статьи о качалке\спорте\известных качках и фитоняшках\ЗОЖ и околосферах для публикации ...

    WordPress
    Наполнение сайтов88 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенести товары с одного сайта на другой

    $10

    Перенести товары (категории/подкатегории/изображения/свойства/все остальное) с одного сайта на Joomla 3 с Virtuemart на другой такой же. Можно использовать любой удобный компонент. Важно не делать это прямой заменой таблиц в базе данных - слетают нужные настройки ...

    Joomla
    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Аналитика по автомобилям.

    Нужно собрать информацию по продаже суперкаров на рынке. отдельной категорией гиперкары.  Основные марки.  Уровни продаж. Рынки сбыта. Статистика интернет промо (Есть сайт, паблики, насколько развиты социальные сети)  ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Размещение контента на сайте (работа для контент менеджера) Wordpress

    Приветствую!  Ищу контент менеджера, нужно разместить и оформить на сайте 300 публикаций. Оплата от 10р за позицию.  Пример позиции:  - Заполнение метатегов ("Ключевое слово", "Заголовок страницы (Title)" и "Описание страницы ...

    HTMLWordPress
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копируй и вставляй из инета.

    $5

    Здравствуйте! Требуется человек на рутинную работу - 1)найти организацию из таблицы - проверить жива она или нет (egrul.nalog.ru с помощью инн) 2) записать данные в таблицу иначе пометить красным всю ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен контент менеджер для сайта ИТ тематики

    Ищу одного сотрудника для оформления статей на сайте, по тематике Информационные технологии. Тонкая настройка операционной системы WIndows. Просьба не откликаться соискателей без понимания ИТ выше среднего уровня. Объем работы примерно 100 статей ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад