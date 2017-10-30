Перенести товары с одного сайта на другой

Перенести товары (категории/подкатегории/изображения/свойства/все остальное) с одного сайта на Joomla 3 с Virtuemart на другой такой же. Можно использовать любой удобный компонент. Важно не делать это прямой заменой таблиц в базе данных - слетают нужные настройки и стили. В конечном итоге - сайт должен быть с рабочим наполнением без каких-либо условностей.

Срок: 1 день (желательно, вообще онлайн)

Оплата: 10$

Предоплат и авансов нет, оплата только по факту.