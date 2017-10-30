нужен список с сортировкой по ценам, где можно арендовтать VDS-ку с белым внешним личным ip рассортировать от самых дешевых к самым дорогим. лучше составить PDF-ку где 1 страничка = 1 компания ...
Перенести товары с одного сайта на другой
Перенести товары (категории/подкатегории/изображения/свойства/все остальное) с одного сайта на Joomla 3 с Virtuemart на другой такой же. Можно использовать любой удобный компонент. Важно не делать это прямой заменой таблиц в базе данных - слетают нужные настройки и стили. В конечном итоге - сайт должен быть с рабочим наполнением без каких-либо условностей.
Срок: 1 день (желательно, вообще онлайн)
Оплата: 10$
Предоплат и авансов нет, оплата только по факту.
Заявки фрилансеров
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