Наполнение карточек товара и категорий

Нужно создатьоколо 20 аккаунтов на сайте www.airbnb.ru Делается это очень просто, я записал видео по алгоритму работы вот оно https://youtu.be/13P8X5XD5x4 На одногочеловека, к сожалению, можно заполнить только один, максимум два аккаунта. На ...