Наполнение карточек товара и категорий

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок262 просмотра

Добрый день. Нужно наполнить сайт текстом, карточки товаров описанием и картинками.

Также к товарам прикрепить и заполнить карточки аксессуаров.

Категории 3 по 3, 4 товара

Товаров шт 10

Аксессуаров 12 шт

Также нужно загружать картинки одного размера, возможно придется их обрезать в фотошопе.

Текст от одной из карточек - http://joxi.ru/KAxgDk6FM0nYb2

8 лет назад
opry
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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