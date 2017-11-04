Наполнение интернет-магазина товарами

Кто с Datacol в ладах? нужно спарсить с сайта http://www.natr.ru карточки товаров и наполнить сайт на Open Cart, который выложен по временному адресу http://biperyfm.beget.tech Предстоит создать категории/подкатегории товаров и перенести туда конкретные товарные позиции: ...