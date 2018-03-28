Каталог ИМ наполнить 800 товарными позициями.

Имеется ИМ (спецодежда, средства защиты), имеется 60-70 каталогов (поставщики) продукции (сайты разные).

Даем доступ к товарной базе (сейчас она наполнена частично) и ее необходимо будет

дополнить товарными позициями, т.е. создать порядка 800 карточек

товаров. Товары необходимо копировать (или парсить) с каталогов

производителей.

Мы предоставляем список товарных позиций и ссылку на производителя (его

сайт - на товарную позицию).

Исполнителю необходимо уже по имеющимся данным создать базу товаров ИМ,

ну и соответственно забить ее в ручном режиме или подгрузить через

специальную обработку выгрузки.

ИМ построен на базе ШопСкрипта от компании Вебасист.

Данные которые идут в карточку товара:

1. Основные данные:

-Наименование

-Артикул

-Цена

-Количество

-Цвет

2. Описание и СЕО:

-Краткое описание

-Тэги

-Титл

-Кейвордс

-Дескрипшен

-Описание

-Дополнительные параметры

3. Характеристики (опционально, если есть):

-Вес

-Длина

-Цвет

-Дополнительные (по выбору, ввод новых)

4. Изображения:

Можно парсить каталоги производителей, и в этом случае загрузка

(экспорт) через csv-файл. В случае создания csv-файла, Исполнитель

передает нам данный файл после выполнения работ по проекту.

ИМ имеет готовое дерево категорий и подкатегорий, и мы предоставляем

список товарных позиций, разбитых по категориям, но наш список несколько

отличается от того, что содержится в ИМ, поэтому Исполнителю в т.ч.

придется самому определять категории и подкатегории продукции.

Незначительные ошибки в определении категорий и подкатегорий (до 15%)

нами рассматриваются в качестве статистических ошибок исполнителя, не

знакомого с номенклатурой.

Итог работы (что передается нам) - один или несколько csv-файл (если

исполнитель будет работать с выгрузкой) с заполненными ячейками, папки с

изображениями.

Понравившейся нам исполнитель в дальнейшем продолжит сотрудничество над данным проектом, и другими проектами нашей компании.

Нацелены на максимально бюджетный вариант. При размещении своего

предложения огромная просьба крайне внимательно оценить объем и характер

работы, а в самом предложении указать стоимость и срок за выполнение

всего задания, т.е. за набивку 800 позиций. А так же в самом

предложении указать сколько будет стоить ОДНА позиция (в рублях или

долларах).

Вероятнее всего выбранному исполнителю поручим (для проверки) сделать

50-100 позиций (которые естественно будут оплачены) для оценки скорости и

качества работы.

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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут

проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках

тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не

рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений

в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем

только сообщения относительно технических деталей проекта.

Оплата WebMoney. Другие валюты и ПС по согласованию.

Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.

Если исполнитель не согласен на данное условие, то не нужно выставлять

свою кандидатуру, отвлекая мое время на его оценку. На иных, кроме

озвученных выше условиях мы не согласимся. Если вы желаете мне

рассказать печальные истории про то, как вас кинули когда то там, то

оставьте их пожалуйста при себе, при этом вы можете оценить количество

реализованных только тут нами проектов, и отзывы фрилансеров, работавших

над ними.