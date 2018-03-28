Добрый день, необходимо перенести информацию со старого сайта на новый сайт (40 страниц), движок joomla. Информация на сайте rent-media.ru.
Каталог ИМ наполнить 800 товарными позициями.
Имеется ИМ (спецодежда, средства защиты), имеется 60-70 каталогов (поставщики) продукции (сайты разные).
Даем доступ к товарной базе (сейчас она наполнена частично) и ее необходимо будет
дополнить товарными позициями, т.е. создать порядка 800 карточек
товаров. Товары необходимо копировать (или парсить) с каталогов
производителей.
Мы предоставляем список товарных позиций и ссылку на производителя (его
сайт - на товарную позицию).
Исполнителю необходимо уже по имеющимся данным создать базу товаров ИМ,
ну и соответственно забить ее в ручном режиме или подгрузить через
специальную обработку выгрузки.
ИМ построен на базе ШопСкрипта от компании Вебасист.
Данные которые идут в карточку товара:
1. Основные данные:
-Наименование
-Артикул
-Цена
-Количество
-Цвет
2. Описание и СЕО:
-Краткое описание
-Тэги
-Титл
-Кейвордс
-Дескрипшен
-Описание
-Дополнительные параметры
3. Характеристики (опционально, если есть):
-Вес
-Длина
-Цвет
-Дополнительные (по выбору, ввод новых)
4. Изображения:
Можно парсить каталоги производителей, и в этом случае загрузка
(экспорт) через csv-файл. В случае создания csv-файла, Исполнитель
передает нам данный файл после выполнения работ по проекту.
ИМ имеет готовое дерево категорий и подкатегорий, и мы предоставляем
список товарных позиций, разбитых по категориям, но наш список несколько
отличается от того, что содержится в ИМ, поэтому Исполнителю в т.ч.
придется самому определять категории и подкатегории продукции.
Незначительные ошибки в определении категорий и подкатегорий (до 15%)
нами рассматриваются в качестве статистических ошибок исполнителя, не
знакомого с номенклатурой.
Итог работы (что передается нам) - один или несколько csv-файл (если
исполнитель будет работать с выгрузкой) с заполненными ячейками, папки с
изображениями.
Понравившейся нам исполнитель в дальнейшем продолжит сотрудничество над данным проектом, и другими проектами нашей компании.
Нацелены на максимально бюджетный вариант. При размещении своего
предложения огромная просьба крайне внимательно оценить объем и характер
работы, а в самом предложении указать стоимость и срок за выполнение
всего задания, т.е. за набивку 800 позиций. А так же в самом
предложении указать сколько будет стоить ОДНА позиция (в рублях или
долларах).
Вероятнее всего выбранному исполнителю поручим (для проверки) сделать
50-100 позиций (которые естественно будут оплачены) для оценки скорости и
качества работы.
==================================================
В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут
проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках
тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не
рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений
в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем
только сообщения относительно технических деталей проекта.
Оплата WebMoney. Другие валюты и ПС по согласованию.
Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.
Если исполнитель не согласен на данное условие, то не нужно выставлять
свою кандидатуру, отвлекая мое время на его оценку. На иных, кроме
озвученных выше условиях мы не согласимся. Если вы желаете мне
рассказать печальные истории про то, как вас кинули когда то там, то
оставьте их пожалуйста при себе, при этом вы можете оценить количество
реализованных только тут нами проектов, и отзывы фрилансеров, работавших
над ними.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Кто мы: Мы развиваем сайты по играм PUBG и CS:GO с точки зрения киберспорта, делаем ставку на качество информации, удобочитаемое оформление. Цель — преподносить новости по указанным играм в формате журнала. Кто нам ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Необходимо собрать кейсы к играм на сайте. Игры: CS:GO, DOTA2, WOT Требования: Знать как устроены кейсы, разбираться хорошо хотя бы в одной игре, понимать принцип работы данного сайта, чтобы наполнять интересные кейсы.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно наполнить интернет-магазин около 140-150 товаров вручную (скопировать с другого сайта один в один), движок opencart.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нам необходимо внести контент на паре сайтов на Joomla. Сроки довольно сжатые. Если есть возможность - пишите пожалуйста примерную стоимость работы за час, так будет проще оценить.Закрыт7 лет назад
- $300
Требуется 2 контент-менеджера для наполнения 2 крупных информационных проектов по кулинарии и женской тематики. Работа полного цикла (заказ+оформление статей). Нужны порядочные, аккуратные, ответственные люди. На кулинарный проект хотелось бы человека, который любит ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Необходимо наполнить сайт строительно-ремонтной компании. От вас требуется зайти на ютуб, в поиске задавать название категории (список дам), скачивать видео по заданному ключу, после чего нужно выбирать несколько ключевых кадров и делать скриншот. На ...Закрыт8 лет назад
Добрый день, необходимо перенести информацию со старого сайта на новый сайт (40 страниц), движок joomla. Информация на сайте rent-media.ru.Закрыт8 лет назад
- $500
Нужен опытный контент-менеджер для заполнения товаров в интернет-магазине. Категории разнообразные, от мелких аксессуаров до бытовой техники. Оплата фиксированная 13р/карточка. Нужно заполнять не меньше 50 штук в день. Описание копипаст, параметры и фото(если есть несколько). ...Наполнение сайтов43 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо наполнить форум. 30 пользователей (логины и пароли предоставлю). 30 тем. 100 сообщений (в сумме) по делу - надо будет посмотреть телефоны в интернете (до 300 символов в каждом) 100 сообщений ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад