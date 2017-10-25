Добрый день, необходимо перенести информацию со старого сайта на новый сайт (40 страниц), движок joomla. Информация на сайте rent-media.ru.
Контент-менеджер. Новости и гайды игровой тематики (PUBG, CS:GO)
Кто мы: Мы развиваем сайты по играм PUBG и CS:GO с точки зрения киберспорта, делаем ставку на качество информации, удобочитаемое оформление. Цель — преподносить новости по указанным играм в формате журнала.
Кто нам нужен: В команду нужен человек, который перехватит направление по публикации новостей и гайдов. Улучшит стиль и качество подачи материалов. Будет писать без ошибок на русском языке. Усидчивый и с развитым чувством вкуса. Обязательно (!) кто любит игры, сам(а) играет в PUBG или CS:GO и хотел бы зарабатывать деньги, освещая эти игры.
Требования
- Понимание основ экранной типографики (Ководство в помощь);
- Обязательно знание английского языка;
- Начальное знание HTML или желание изучить (сайт на Wordpress);
- Владение Photoshop (для подготовки изображений к статье);
- Строгое соблюдение заранее согласованных сроков, добросовестное отношение к обязанностям и самодисциплина;
- Должны сами играть и любить игру, о которой пишите.
- Самостояное написание и оперативная публикация новостей по игре на сайт (основная задача — адаптировать и «красиво подать» контент для его легкого восприятия пользователем);
- Перевод статей или интервью с англоязычных источников, их оформление и публикация.
- Подбор качественных фото и видео по теме для оформления публикации или создание коллажей;
- По необходимости оперативное внесение правок в публикации.
- Удаленная работа, свободный график.
- Оплата в конце или в начале каждой недели.
- Возможность карьерного роста: управление молодыми авторами, менеджер портала и пр.
Заявки фрилансеров
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