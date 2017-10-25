Контент-менеджер. Новости и гайды игровой тематики (PUBG, CS:GO)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок884 просмотра

Кто мы: Мы развиваем сайты по играм PUBG и CS:GO с точки зрения киберспорта, делаем ставку на качество информации, удобочитаемое оформление. Цель — преподносить новости по указанным играм в формате журнала.

Кто нам нужен: В команду нужен человек, который перехватит направление по публикации новостей и гайдов. Улучшит стиль и качество подачи материалов. Будет писать без ошибок на русском языке. Усидчивый и с развитым чувством вкуса. Обязательно (!) кто любит игры, сам(а) играет в PUBG или CS:GO и хотел бы зарабатывать деньги, освещая эти игры.

Требования

  • Понимание основ экранной типографики (Ководство в помощь);
  • Обязательно знание английского языка;
  • Начальное знание HTML или желание изучить (сайт на Wordpress);
  • Владение Photoshop (для подготовки изображений к статье);
  • Строгое соблюдение заранее согласованных сроков, добросовестное отношение к обязанностям и самодисциплина;
  • Должны сами играть и любить игру, о которой пишите.
Обязанности
  • Самостояное написание и оперативная публикация новостей по игре на сайт (основная задача — адаптировать и «красиво подать» контент для его легкого восприятия пользователем);
  • Перевод статей или интервью с англоязычных источников, их оформление и публикация.
  • Подбор качественных фото и видео по теме для оформления публикации или создание коллажей;
  • По необходимости оперативное внесение правок в публикации.
Условия
  • Удаленная работа, свободный график.
  • Оплата в конце или в начале каждой недели.
  • Возможность карьерного роста: управление молодыми авторами, менеджер портала и пр.
В день надо будет публиковать 1-2-3 новости в зависимости от инфоповода, а также 2-3 гайда по игре в неделю. Анонсы новостей и гайдов дублировать в соц. сети проекта.
HTMLWordPress
8 лет назад
skvsk
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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