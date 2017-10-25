Контент-менеджер. Новости и гайды игровой тематики (PUBG, CS:GO)

Кто мы: Мы развиваем сайты по играм PUBG и CS:GO с точки зрения киберспорта, делаем ставку на качество информации, удобочитаемое оформление. Цель — преподносить новости по указанным играм в формате журнала.

Кто нам нужен: В команду нужен человек, который перехватит направление по публикации новостей и гайдов. Улучшит стиль и качество подачи материалов. Будет писать без ошибок на русском языке. Усидчивый и с развитым чувством вкуса. Обязательно (!) кто любит игры, сам(а) играет в PUBG или CS:GO и хотел бы зарабатывать деньги, освещая эти игры.

Требования

Понимание основ экранной типографики (Ководство в помощь);

Обязательно знание английского языка;

Начальное знание HTML или желание изучить (сайт на Wordpress);

Владение Photoshop (для подготовки изображений к статье);

Строгое соблюдение заранее согласованных сроков, добросовестное отношение к обязанностям и самодисциплина;

Должны сами играть и любить игру, о которой пишите.

Самостояное написание и оперативная публикация новостей по игре на сайт (основная задача — адаптировать и «красиво подать» контент для его легкого восприятия пользователем);

Перевод статей или интервью с англоязычных источников, их оформление и публикация.

Подбор качественных фото и видео по теме для оформления публикации или создание коллажей;

По необходимости оперативное внесение правок в публикации.

Удаленная работа, свободный график.

Оплата в конце или в начале каждой недели.

Возможность карьерного роста: управление молодыми авторами, менеджер портала и пр.

В день надо будет публиковать 1-2-3 новости в зависимости от инфоповода, а также 2-3 гайда по игре в неделю. Анонсы новостей и гайдов дублировать в соц. сети проекта.