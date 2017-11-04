Добрый день, необходимо перенести информацию со старого сайта на новый сайт (40 страниц), движок joomla. Информация на сайте rent-media.ru.
Копипаст новостей
Нужно со списка источников подобрать интересных 10 новостей (на ваше усмотрение) и перенести их в вордпресс (картинки, оформление как в источнике).
1 новость - 25 руб
Если справитесь - будет много подобных заданий.
Выбранный исполнитель
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