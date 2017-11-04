Копипаст новостей

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Завершен25 заявок375 просмотров

Нужно со списка источников подобрать интересных 10 новостей (на ваше усмотрение) и перенести их в вордпресс (картинки, оформление как в источнике).

1 новость - 25 руб

Если справитесь - будет много подобных заданий.

WordPress
8 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alenartemeva
Алена 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
8 лет назад
$30
7 дней
Алена - ответственный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству!
Приятно иметь дело !

Заявки фрилансеров

alenartemeva
Алена 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
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