Наполнить интернет магазин товарами

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки223 просмотра

Кто с Datacol в ладах? нужно спарсить с сайта http://www.natr.ru карточки товаров и наполнить сайт на Open Cart, который выложен по временному адресу http://biperyfm.beget.tech

Предстоит создать категории/подкатегории товаров и перенести туда конкретные товарные позиции:

Название товара,

Оригинальное название (у донора указано на английском)

артикул

фото товара

описание товара (у донора часть описания спрятана под ссылкой "подробнее")

Отвечу всем, кто укажет сроки, стоимость работы, условия оплаты

Явки и пароли выдам исполнителю :)

8 лет назад
biper
Игорь 
60 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнение сайта MODX Revo знание html

    Здравствуйте! Нужно наполнить сайт, добавить обозначения 1427 смайлам (100 уже сделаны, как пример). Будут 8 категорий (люди, еда, животные и т.д.) Все они разнесены по чанкам в админке. Заходим в нужный ...

    HTMLMODX
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнить сайт товарами

    $40

    Необходимо наполнить интернет магазин товарами 1700-2000шт. 1) Создать товарную позицию. 2) Скопировать описание и фото с сайта поставщика. 3) Добавить характеристики согласно сайту поставщика. 4) Указать цену согласно прайсу. ...

    WordPress
    Наполнение сайтов28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно разнести каталог товаров по категориям в интернет-магазине.

    $200

    В интернет-магазине созданы новые категории, задача: привязать весть товар к данным категориям. Алгоритм следующий: 1) Мы выгружаем весь товар в файл Excel. 2) "Руками" привязываем все позиции 3) Проверяем выполненную работу. Количество товара 30 ...

    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенести товары на opencart 2

    $40

    С этого сайта .altacera.ru надо перенести на новый сайт на опенкарт 2. 52 коллекции по 5-6 элементов в каждой. Интересует срок и сумма. хорошее предложение возьму сразу. до 2500₽

    Opencart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Копипаст новостей

    Нужно со списка источников подобрать интересных 10 новостей (на ваше усмотрение) и перенести их в вордпресс (картинки, оформление как в источнике). 1 новость - 25 руб Если справитесь - ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сoбрать и зaполнить

    Садоводческому сайту требуется найти инфoрмацию по средствам защиты растений и заполнить по ним тaблицy: гербициды,  инсектициды, протравители, регуляторы роста от БАСФ. Делать все в Еxcеl. С литературой и ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Каталог ИМ наполнить 800 товарными позициями.

    Имеется ИМ (спецодежда, средства защиты), имеется 60-70 каталогов (поставщики) продукции (сайты разные). Даем доступ к товарной базе (сейчас она наполнена частично) и ее необходимо будет дополнить товарными позициями, т.е. создать ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Контент-менеджер. Новости и гайды игровой тематики (PUBG, CS:GO)

    $100

    Кто мы: Мы развиваем сайты по играм PUBG и CS:GO с точки зрения киберспорта, делаем ставку на качество информации, удобочитаемое оформление. Цель — преподносить новости по указанным играм в формате журнала. Кто нам ...

    HTMLWordPress
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад