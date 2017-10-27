Добрый день, необходимо перенести информацию со старого сайта на новый сайт (40 страниц), движок joomla. Информация на сайте rent-media.ru.
Наполнить интернет магазин товарами
Кто с Datacol в ладах? нужно спарсить с сайта http://www.natr.ru карточки товаров и наполнить сайт на Open Cart, который выложен по временному адресу http://biperyfm.beget.tech
Предстоит создать категории/подкатегории товаров и перенести туда конкретные товарные позиции:
Название товара,
Оригинальное название (у донора указано на английском)
артикул
фото товара
описание товара (у донора часть описания спрятана под ссылкой "подробнее")
Отвечу всем, кто укажет сроки, стоимость работы, условия оплаты
Явки и пароли выдам исполнителю :)
Заявки фрилансеров
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