1. Необходимо правильно разложить товары в каталоге. Все что ниже раздела Прайс необходимо разложить по существующим разделам (это все что выше Прайса). Так же все товары которые в корне необходимо раскилать по разделам.

2. Так же необходимо проверить все разделы каталога на наличие описания разделов и

подготовить список страниц где нет описаний.