Нужно много удаленных сотрудников в Холдинг (оплата по тарифам)

Тарифы в аттаче, далеко не полные, будет расширение.

Работа автономная - по должностным инструкциям с самоконтролем.

Плюсы - просыпаться можно в любое время, заканчивать работу - в любое время.

Оплата "за каждый чих" (суммы адекватны).

Возьмем человек 200 человек на работу с всех стран (главное чтобы понимали русский язык), деньги есть в резерве + поток $ от клиентов.

Заплатим вперед (при оформлении) мелкую стартовую сумму + дадим безлимитную ip-телефонию.

Должности - все что связано с IT (в основном, обусужвание текужего ПО и клиентов).

+Маркетологи нужны кто сможет откорректировать стратегии работы с лилами.

5 лет строим Империю которая уже на уровне.

https://www.youtube.com/watch?v=X26_M13nDaM

www.holding.bz

Пишите кому чем комфортно заниматься (к чему у кого лежит душа).

Подробности в личке.

P.S. Мало того что у нас у самих есть деньги, более того у нас есть такие постоянные клиенты, у которых очень много денег, с которых идет регулярный поток.

UPD.: Большой наплыв людей, сорри что пропадали, регистировали кадры с других HR-ресурсов, часть выплат уже произведена тем кто адекватно отвечает.