Наполнение контентом сайта на MODX

- текст и картинки будут предоставлены

- необходимо структурировать текст, где необходимо сделать абзацы, списки и прочее выделение текста как текстом так и графическими элементами

- возможно выровнять или подрезать картинку, наложить логотип

- прописать мета-теги , выделить ключевые запросы

- в общем нужен исполнитель, который знает как подать материал и оформить его на сайте. CTRL + C и CTRL + V умею делать сам

кандидаты присылайте 2-3 или один пример идеально оформленной вами статьи именно на MODX

контента и сайтов много поэтому рассчитывайте на долгосрочное сотрудничество, преимущество в знании Битрикс и WP