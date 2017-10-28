Наполнение контентом сайта на MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки241 просмотр

Наполнение контентом сайта на MODX  

- текст и картинки будут предоставлены 

- необходимо структурировать текст, где необходимо сделать абзацы, списки и прочее выделение текста как текстом так и графическими элементами  

- возможно выровнять или подрезать картинку, наложить логотип  

- прописать мета-теги , выделить ключевые запросы  

- в общем нужен исполнитель, который знает как подать материал и оформить его на сайте. CTRL + C и CTRL + V умею делать сам 

кандидаты присылайте 2-3 или один пример идеально оформленной вами статьи именно на MODX  

контента и сайтов много поэтому рассчитывайте на долгосрочное сотрудничество, преимущество в знании Битрикс и WP

MODXWordPress
8 лет назад
labirinth
Дмитрий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
21 день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Оформление 150 статей

    Ищу контент-менеджера для оформления статей в тематике медицины.  Необходимо оформить 150 статей. Необходимо: - добавление примерно 1 картинка на 700-1000 символов, средний объем статьи - 8000 символов - прописывание альтов - ...

    Наполнение сайтов24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно много удаленных сотрудников в Холдинг (оплата по тарифам)

    Тарифы в аттаче, далеко не полные, будет расширение. Работа автономная - по должностным инструкциям с самоконтролем. Плюсы - просыпаться можно в любое время, заканчивать работу - в любое время.  Оплата ...

    Наполнение сайтов169 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разложить товары в каталоге

    1. Необходимо правильно разложить товары в каталоге. Все что ниже раздела Прайс необходимо разложить по существующим разделам (это все что выше Прайса). Так же все товары которые в корне необходимо раскилать по разделам. 2. ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнить интернет магазин товарами

    Кто с Datacol в ладах? нужно спарсить с сайта http://www.natr.ru карточки товаров и наполнить сайт на Open Cart, который выложен по временному адресу http://biperyfm.beget.tech Предстоит создать категории/подкатегории товаров и перенести туда конкретные товарные позиции: ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение сайта MODX Revo знание html

    Здравствуйте! Нужно наполнить сайт, добавить обозначения 1427 смайлам (100 уже сделаны, как пример). Будут 8 категорий (люди, еда, животные и т.д.) Все они разнесены по чанкам в админке. Заходим в нужный ...

    HTMLMODX
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнить сайт товарами

    $40

    Необходимо наполнить интернет магазин товарами 1700-2000шт. 1) Создать товарную позицию. 2) Скопировать описание и фото с сайта поставщика. 3) Добавить характеристики согласно сайту поставщика. 4) Указать цену согласно прайсу. ...

    WordPress
    Наполнение сайтов28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно разнести каталог товаров по категориям в интернет-магазине.

    $200

    В интернет-магазине созданы новые категории, задача: привязать весть товар к данным категориям. Алгоритм следующий: 1) Мы выгружаем весь товар в файл Excel. 2) "Руками" привязываем все позиции 3) Проверяем выполненную работу. Количество товара 30 ...

    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенести товары на opencart 2

    $40

    С этого сайта .altacera.ru надо перенести на новый сайт на опенкарт 2. 52 коллекции по 5-6 элементов в каждой. Интересует срок и сумма. хорошее предложение возьму сразу. до 2500₽

    Opencart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад