Ищу контент-менеджера для оформления статей в тематике медицины. Необходимо оформить 150 статей. Необходимо: - добавление примерно 1 картинка на 700-1000 символов, средний объем статьи - 8000 символов - прописывание альтов - ...
Наполнение контентом сайта на MODX
Наполнение контентом сайта на MODX
- текст и картинки будут предоставлены
- необходимо структурировать текст, где необходимо сделать абзацы, списки и прочее выделение текста как текстом так и графическими элементами
- возможно выровнять или подрезать картинку, наложить логотип
- прописать мета-теги , выделить ключевые запросы
- в общем нужен исполнитель, который знает как подать материал и оформить его на сайте. CTRL + C и CTRL + V умею делать сам
кандидаты присылайте 2-3 или один пример идеально оформленной вами статьи именно на MODX
контента и сайтов много поэтому рассчитывайте на долгосрочное сотрудничество, преимущество в знании Битрикс и WP
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Требуются услуги контент-менеджера по наполнению интернет-магазина товарами (100 штук) CMS OpenCart Указывайте цену за 1 товар в рублях.Наполнение сайтов58 заявокЗакрыт7 лет назад
Тарифы в аттаче, далеко не полные, будет расширение. Работа автономная - по должностным инструкциям с самоконтролем. Плюсы - просыпаться можно в любое время, заканчивать работу - в любое время. Оплата ...Наполнение сайтов169 заявокЗакрыт7 лет назад
1. Необходимо правильно разложить товары в каталоге. Все что ниже раздела Прайс необходимо разложить по существующим разделам (это все что выше Прайса). Так же все товары которые в корне необходимо раскилать по разделам. 2. ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
Кто с Datacol в ладах? нужно спарсить с сайта http://www.natr.ru карточки товаров и наполнить сайт на Open Cart, который выложен по временному адресу http://biperyfm.beget.tech Предстоит создать категории/подкатегории товаров и перенести туда конкретные товарные позиции: ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $8
Задача простая – необходимо подобрать фото, видео и документы к статьям на основе ТОПа выдачи Яндекса и добавить их в статью на сайт. . Прикрепляю подробное ТЗ. На одну статью ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужно наполнить сайт, добавить обозначения 1427 смайлам (100 уже сделаны, как пример). Будут 8 категорий (люди, еда, животные и т.д.) Все они разнесены по чанкам в админке. Заходим в нужный ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $40
Необходимо наполнить интернет магазин товарами 1700-2000шт. 1) Создать товарную позицию. 2) Скопировать описание и фото с сайта поставщика. 3) Добавить характеристики согласно сайту поставщика. 4) Указать цену согласно прайсу. ...Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
В интернет-магазине созданы новые категории, задача: привязать весть товар к данным категориям. Алгоритм следующий: 1) Мы выгружаем весь товар в файл Excel. 2) "Руками" привязываем все позиции 3) Проверяем выполненную работу. Количество товара 30 ...Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт7 лет назад
- $40
С этого сайта .altacera.ru надо перенести на новый сайт на опенкарт 2. 52 коллекции по 5-6 элементов в каждой. Интересует срок и сумма. хорошее предложение возьму сразу. до 2500₽Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад